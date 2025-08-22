Esenyurt'ta Kadın Kuaförüne Bıçaklı Saldırı

Güncelleme:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın kuaförüne bıçakla saldıran bir şahıs, iş yeri sahibini yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Olay, kadınların çığlıkları arasında gerçekleşti ve anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, kadın kuaförünü arkadaşıyla basan bıçaklı saldırgan, ortalığı birbirine kattı. Çevredeki kadınların çığlıklarına aldırmayan saldırgan adam, iş yeri sahibini bıçaklayarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eli bıçaklı saldırgan, arkadaşıyla birlikte kadın kuaförünü bastı. Bir süre iş yeri sahibiyle tartışan saldırgan, ardından bıçağını çekti. Arkadaşı adamı tutarken, şahıs çevrede çığlık atan kadınları umursamadan defalarca bıçaklamaya çalıştı. Olayın ardından saldırgan ve arkadaşı kayıplara karışırken, yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin bıçakla adama saldırdığı görülürken, bir kadının ise çığlıklarla kaçan saldırganın peşinden koştuğu yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
