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Esenyurt’ta iki katlı iş yerinde yangın: 1 yaralı

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Esenyurt’ta iki katlı iş yerinde yangın: 1 yaralı
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Esenyurt’ta iki katlı bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta iki katlı bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Alevlere teslim olan iş yeri, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saat 19.40 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katı sardı. Alevlerin sardığı iş yerinde yangına müdahale eden 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yaralanan çalışanı ambulansla hastaneye götürdü. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları neticesinde söndürüldü.

İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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