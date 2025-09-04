Haberler

Esenyurt'ta İki Grup Arasında Kavga: Kalaslarla Saldırı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce kalaslarla saldırı gerçekleşti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce taraflardan biri diğerlerine kalas parçaları ile saldırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Battalgazi Mahallesi Kadir Topbaş Parkı'nda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir grup diğerlerine ellerine aldıkları kalas parçaları ile vurmaya başladı. Köye sıkıştırdıkları kişileri kalaslarla dövdüler. Parkta bulunan kişiler de ayırmak yerine film izler gibi izledi. Kavganın arasına kalan bisikletli bir çocuk neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı

Akaryakıta dev zam geldi! Fiyatı 56 lirayı aştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

Türkiye'de bir ilk olacak! Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.