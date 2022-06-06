Hesabı ödemeyip olay çıkardılar! Bodyguardlar devreye girince tekme tokat dayak yediler - Haberler

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Hesabı ödemeyip olay çıkardılar! Bodyguardlar devreye girince tekme tokat dayak yediler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta bir restoranda fazla geldiğini iddia ederek hesabı ödemeyen 4 arkadaşla korumalar arasında kavga çıktı. Gençler korumalardan sokak ortasında tekme tokat dayak yerden, dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da 4 kişilik arkadaş grubu, restoranda giderek geç saatlere kadar oturdu. Hesabı istediklerinde 640 TL faturayla karşılaştı. Hesaba itiraz eden gençler ile mekanın önünde korumalık yapan bodyguardlar arasında tartışma çıktı.

BODYGUARDLAR GENÇLERİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

Önce mekandan atılan gençler, daha sonra tekme tokat dövüldü. Korumalardan biri ise yere düşen gencin kafasını tekmeledi. Dayak yiyen gençlerle kaçmak isterken, korumalar bir süre onları kovaladı. Gençler kaçarak uzaklaşırken, gençlerin tekme tokat dayak yediği anlar kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Esenyurt kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

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