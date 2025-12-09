Haberler

Esenyurt E5'te hafif ticari araç alev alev yandı

Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta E-5 karayolu üzerinde seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü bildirildi. Yangın, dumanların aracın içinden yükselmesiyle başladı ve yol üzerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

İstanbul Esenyurt E-5'te seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı aracı, itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, saat 19.00 sıralarında E-5 Karayolu Esenyurt mevki Büyükçekmece istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki Fiat marka hafif ticari araçtan henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken o aracın alev alev yandığı anlar cep telefonlarına yansıdı. - İSTANBUL

