Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde gece saat 00.35 sıralarında günlük kiralık bir evde kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi öldürüldü. Cinayetin şüphelileri olan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta günlük kiralık dairede işlenen cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta günlük kiralık dairede işlenen cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde gece saat 00.35 sıralarında günlük kiralık bir evde kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada İ.Y isimli şahıs Mehmet Ali Polat vurarak öldürmüştü. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda, Polat'ı öldürren İ.Y'yi yakalamıştı. Çalışmalar sonucunda M.İ. isimli şahsı üzerinde silahla birlikte yakaladı. Konu ile ilgili şüpheli olarak O.K. ve K.Ç. isimli şahıslar da yakalandı. Emniyette işlemleri biten toplam 4 şahıs adliyeye sevk edildi.