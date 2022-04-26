Gündüz dilenci akşam hırsızlar! Mahalleliyi bezdiren çocukların mazgal çalma anı kamerada

Gündüz saatlerinde kafe ve meydanda dilencilik yaptığı iddia edilen 2 kadın ve yanındaki çocuklar, aynı noktada bulunan mazgalları çaldı. Sabah geldiklerinde mazgalların sökülmüş olduğunu gören iş yeri sahipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

EKİPLER HIRSIZLARI YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan hırsızlığı fark eden iş yeri sahipleri, durumu polis ve belediye yetkililerine bildirdi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Sökülen mazgallar ise hala takılmadığı için vatandaşlar, boş kalan noktaları sunta ile kapattı. Yaşanan hırsızlık anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNDÜZ DİLENİYORLAR, AKŞAM HIRSIZLIK YAPIYORLAR

Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan Muhammed Ilman, Hırsızlığı yapan kişiler, dilenci. Akşama kadar burada dileniyorlar. Anneleri mi artık bilmiyorum, başlarında biri bekliyor. Kızdığımız zaman birisi muhakkak yanımıza geliyor. Kafelere girip, dilencilik yapıyorlar. Gece de gelip hırsızlık yapıyorlar. Gündüz dileniyorlar, akşam hırsızlık yapıyorlar. Tam bir de gece kimsenin olmadığı saatte yapıyorlar dedi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa