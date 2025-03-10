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Esenyurt'ta Eşini Öldüren Adam İntihar Etti

Esenyurt'ta Eşini Öldüren Adam İntihar Etti
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İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda, Tuncer B. adlı kişi eşini öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı ve polis incelemeleri devam ediyor.

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, eşini öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1837. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tuncer ve Gülnur B. çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada eşini öldüren Tuncer B., daha sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemeldus sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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