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Emlakçıda başlayan tartışma sokakta bıçaklı kovalamacaya döndü

Emlakçıda başlayan tartışma sokakta bıçaklı kovalamacaya döndü
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İstanbul Esenyurt'ta bir emlakçıda başlayan tartışma, bıçaklı kovalamacaya dönüştü. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri tarafları güçlükle sakinleştirdi.

İstanbul Esenyurt'ta bir emlakçıda başlayıp bıçaklı kovalamacaya dönen kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir emlakçıda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya döndü. Taraflar birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırırken, olay sokağa taştı. Uzun süre devam eden olayda bazı şahıslar bıçakla tartıştığı insanları kovalarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler tarafları güçlükle sakinleştirirken, kavga eden şahıslardan bıçakla yaralananlar olduğu öğrenildi. Yaşanan o kavga anları ise çevredekiler vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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