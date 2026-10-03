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Esenyurt'ta emlak ofisine molotof atıldı, polis yakalama çalışması başlattı

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Esenyurt'ta emlak ofisine molotof atıldı, polis yakalama çalışması başlattı
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Esenyurt'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir emlak ofisine dün gece kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca molotof atıldı. Çıkan ufak çaplı yangın söndürülürken olayda yaralanan olmadığı, polisin şahısları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

İstanbul Esenyurt'ta bir emlak ofisine henüz kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından molotof atıldı. Molotof nedeniyle çıkan ufak çaplı yangın söndürülürken polis ekipleri şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan emlak ofisine henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından bilinmeyen bir nedenle molotof atıldı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken işletmenin önünde ufak çaplı yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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