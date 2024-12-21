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Esenyurt'ta emlak dükkanı sahibi tartıştığı müşterisini sokak ortasında vurdu

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İstanbul Esenyurt'ta bir emlak dükkanında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi tartıştığı müşterisini vurdu. Olayda ağır yaralanan müşteri hastaneye kaldırılırken, iş yeri sahibi ise silahıyla birlikte gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta emlak dükkanı sahibi ile müşteri arasında çıkan tartışmada ortalık karıştı. İş yeri sahibi, sokağa taşan kavgada müşterisine ateş etti.

ÖNCE DARP ETTİLER SONRA SİLAHLA VURDULAR

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan bir emlak dükkanında iş yeri sahibi Adem K. ile müşteri Muhammed B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek sokağa taşarken müşteri, iş yeri sahibi ve birkaç kişi tarafından darp edildi. Bir süre sonra iş yeri sahibi elindeki silah ile müşteriye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Adem K., silah ile beraber gözaltına alınırken polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralanan Muhammed B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaparken yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt'ta emlak dükkanı sahibi tartıştığı müşterisini sokak ortasında vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

adam olurse emlakciligin yatar...

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