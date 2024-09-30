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Esenyurt'ta Düğünde Kavga: Sokak Savaş Alanına Döndü

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Esenyurt'ta bir düğün salonunda başlayan kavga, sokağa taştı. Cepten kaydedilen görüntülerde taraflar acımasızca saldırırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta düğünde kavga kamerada: Sokak savaş alanına söndü

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı. Yaşanan kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Ankakuşu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonunda başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Kavganın neden çıktığı bilinmezken taraflar bir birlerine acımasızca saldırdı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga eden grup olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle ayrılırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta Düğünde Kavga: Sokak Savaş Alanına Döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa

Esenyurt Politika Güvenlik 3-sayfa Polis Kavga Olay

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