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Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü

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Esenyurt'ta düğünde takı töreni erkene alınmak istenince, damat ve kız tarafı arasında kavga çıktı. Ortalık savaş alanına dönerken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Dün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşanan olayda farklı bir düğünün daha olduğunu belirten erkek tarafından misafirler, takı töreninin erkene alınmasını istedi. Durumu kabul eden aile büyükleri, damada söylediğinde ise tartışma çıktı. Araya kız tarafının da dahil olmasıyla tartışma büyüdü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kısa sürede nikah salonundan dışarıya taşan olayda ortalık savaş alanına döndü. Nikah salonundan yaşadıkları sokağa kadar devam eden olaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (45)

Haber Yorumlarıtolgn:

AKP CETESI... BUYUR... NINJALAR TOPLAMMIŞ

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Haber YorumlarıGürkan Işık:

Akp ülkemizi yaşanmıycak hale getirdi

Yorum Beğen112
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Cehalet zirve yaparsa zubukler sarayinda rahat yasar.

Yorum Beğen174
Yorum Beğenme60
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Haber YorumlarıOliver:

Esenyurt şaşırtmıyor. Gerçekten araştırılması lazım burası neden böyle...

Yorum Beğen203
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıÇağdaş Güney:

Ne kadar cahil cühela var memlekette kafayı yiycem

Yorum Beğen166
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

isteklerinizi düğünde mi söylediniz kız isterken verirken konuşulacak konuyu düğündemi konuştunuz

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

İslama göre şatafat gösteriş olmamalı. Ama Takı töreni (gösteriş) iki cahil in tepkisi aileleri kavgaya sürüklemiş. Biz takı törenlerini kalırdık. İsteyen gelip takar.

Yorum Beğen70
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Haber YorumlarıHuseyın Sezgi:

Çok cahil bir milletiz vesselam,inanmayana al sana kanıt haber.

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Haber YorumlarıALP ÜNAL:

Hepsi ninja, sorsan besmeleyi bilmez.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıJumanji:

İyi eğlenceler..

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme0
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