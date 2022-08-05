Esenyurt'ta dehşet dolu anlar: Döner bıçağıyla ortalığı birbirine kattı - Haberler

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Esenyurt'ta dehşet dolu anlar: Döner bıçağıyla ortalığı birbirine kattı

Esenyurt'ta dehşet dolu anlar: Döner bıçağıyla ortalığı birbirine kattı

Esenyurt'ta madde bağımlısı şahıs, eline aldığı döner bıçağıyla ortalığı birbirine kattı.

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Esenyurt'ta madde bağımlısı şahıs, eline aldığı döner bıçağıyla ortalığı birbirine kattı. Kendisini ikna etmeye çalışan polise bıçak sallayan şahıs, çevredeki vatandaşları da kovaladı. Şahıs ikna edilip polis merkezine götürülürken, yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Selami Ş. uyuşturucu madde kullandıktan sonra eline döner bıçağı alarak sokağa çıktı. Üstünü çıkaran adam elindeki döner bıçağı ile çevreye tehditler savururken, diğer elindeki bıçakla da zaman zaman kendisine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağladıktan sonra öfkeli adamı ikna çalışmalarına başladı.

Polise ve vatandaşlara bıçak salladığı anlar kamerada

Selami Ş., polis ekiplerine ve vatandaşlara bıçak sallayarak kendisinden uzak durmalarını söyledi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik ikna çalışmasının ardından şahıs gözaltına alındı. Yaşanan hareketli dakikalar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Mahallesi Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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