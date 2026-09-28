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Esenyurt'ta darp edildiği öne sürülen kişinin evinde kavga çıktı, polise direnildi

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Esenyurt'ta darp edildiği öne sürülen kişinin evinde kavga çıktı, polise direnildi
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Esenyurt'ta iddiaya göre darp edilen kişinin evine gelen kalabalık, karakoldaki şikayetini çekmesini isteyince aileyle aralarında kavga çıktı. Olayda polise mukavemet edildi, bazı vatandaşlar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta önceki gün darp ettikleri adamın evine "Karakoldaki şikayetini çek" diye giden şahıslar ile aile arasında meydan savaşanı aratmayan anlar yaşandı. Olaya müdahale etmek isteyen polislere de mukavemet gösterilirken, bazı vatandaşlar yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Atatürk Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Cumartesi günü bir vatandaşı darp eden şahıslar, ertesi gün kalabalık şekilde evine geldi. Darp edilen şahsın karakolda şikayetçi olması üzerine "Şikayetini çekeceksin" denildi. "Hayır" cevabını alınca iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokak kavgasına dönerken, mahalle savaş meydanlarını aratmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olaya müdahale etmek isteyen polis ekiplerine de taraflar mukavemet gösterdi. Çıkan kavgada bazı vatandaşlar yaralanarak hastaneye kaldırılırken, onlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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