Esenyurt'ta Çocukların Torpilli Şakası Panik Yarattı

Esenyurt'ta Çocukların Torpilli Şakası Panik Yarattı
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İstanbul Esenyurt'ta bir grup çocuk, seyir halindeki bir araca torpil atarak sürücüyü paniğe soktu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta küçük çocuklar, seyir halindeki bir arabanın camından torpil attı. Araç sürücüsü panikle dururken, çocuklar koşarak olay yerinden kaçtı. Sürücü paniğe kapılırken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir grup çocuk, ellerindeki torpil ile araba beklemeye başladı. Camı açık şekilde caddede ilerleyen bir aracı gözüne kestiren çocuklar, torpili içine attı. Kısa sürede durumu fark eden araç sürücüsü panikle dururken, çocuklar koşarak kaçtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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