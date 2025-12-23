Haberler

Esenyurt'ta çocuklar alt geçitten çıkan arabaları taşladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta küçük yaşta 3 çocuk, alt geçitten geçen araçlara taş attı. Olayda 1 aracın camı kırılırken, şans eseri kaza yaşanmadı. Polis ekipleri çocukları gözaltına alarak adliyeye sevk etti.

Esenyurt'ta küçük yaştaki 3 çocuk, alt geçitten çıkan araçları taşladı. Yaşanan olayda 1 aracın camı kırılırken, şans eseri kaza yaşanmadı. Polis ekiplerinin ise çocukları gözaltına alırken, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt'ta bulunan Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. Alt geçitten geçen araçları küçük yaştaki 3 çocuk taş yağmuruna tuttu. Yaşanabileceklerden habersiz şekilde hareket eden çocukların sorumsuz davranışında ise bir aracın camı kırıldı. Şans eseri olay anında bir kaza gerçekleşmezken, polis ekipleri çocukları yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen çocuklar gözaltına alınırken, karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
title