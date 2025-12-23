Esenyurt'ta çocuklar alt geçitten çıkan arabaları taşladı

Esenyurt'ta küçük yaştaki 3 çocuk, alt geçitten çıkan araçları taşladı. Yaşanan olayda 1 aracın camı kırılırken, şans eseri kaza yaşanmadı. Polis ekiplerinin ise çocukları gözaltına alırken, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt'ta bulunan Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. Alt geçitten geçen araçları küçük yaştaki 3 çocuk taş yağmuruna tuttu. Yaşanabileceklerden habersiz şekilde hareket eden çocukların sorumsuz davranışında ise bir aracın camı kırıldı. Şans eseri olay anında bir kaza gerçekleşmezken, polis ekipleri çocukları yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen çocuklar gözaltına alınırken, karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL