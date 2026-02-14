Haberler

Esenyurt'ta bir kişi boş arsada ölü bulundu

Güncelleme:
Esenyurt'ta 37 yaşındaki M.A., boş bir arsada hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili polis incelemeleri sürüyor.

Esenyurt'ta 37 yaşındaki bir kişi boş arsada ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde boş arsada hareketsiz bir şahıs olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybeden şahsın 37 yaşındaki M.A. olduğu ortaya çıktı. Boş arsada cesedi bulunan M.A.'nın, çalıştığı servis minibüsünü arsanın 10 metre ilerisindeki caddeye park ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, cansız bedenin bulunduğu alanda ve servis aracında incelemelerde bulundu. M.A. isimli vatandaşın kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için ekipler tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
