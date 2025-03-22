Ablasından para istedi, vermeyince defalarca bıçakladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi 1520 Sokak'ta dün akşam saatlerinde dehşet yaşandı. İddiaya göre; madde bağımlısı olan ve sıklıkla ailesiyle tartışan Samet G, ablası Sedef G'den para istedi.

PARA VERMEYEN ABLASINI BIÇAKLADI

Ablası para vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Samet, kavga esnasında eline aldığı bıçakla ablasına saldırdı. Kadını defalarca kez bıçaklayan şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Sedef G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.