Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı

İBB soruşturmasında 2 belediye başkanına tutuklama
İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste

İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste

Ablasından para istedi, vermeyince defalarca bıçakladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, ablasından para istedi. Şahıs kendisine para vermeyen ablasını defalarca bıçakladı. Ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan kardeşi yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi 1520 Sokak'ta dün akşam saatlerinde dehşet yaşandı. İddiaya göre; madde bağımlısı olan ve sıklıkla ailesiyle tartışan Samet G, ablası Sedef G'den para istedi.

PARA VERMEYEN ABLASINI BIÇAKLADI

Ablası para vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Samet, kavga esnasında eline aldığı bıçakla ablasına saldırdı. Kadını defalarca kez bıçaklayan şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Sedef G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Ablasından para istedi, vermeyince defalarca bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title