Esenyurt'ta asker eğlencesi konvoyunda polisle tartıştılar

Esenyurt'ta asker eğlencesi sonrasında konvoy oluşturmak isteyen bir grup, polis ekipleriyle tartıştı. Polislerin uyarısını rağmen yolu kapatan gruba biber gazı ile müdahale edildi. Yaşanan arbedede polis ekiplerinin uyarı amaçlı havaya ateş açtığı görüldü.

Olay dün gece saatlerinde Esenyurt Ozanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, askerlik eğlencesi sonrası konvoy yapmak isteyen grup, araçlarını yol ortasında durdurarak trafiği kapattı. Durumdan rahatsız olan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin yolu açmaları ve araçları çekmeleri yönündeki uyarılarına rağmen gruptaki bazı gençlerin alaycı tavırlarla karşılık vermesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüşmesi üzerine polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı. Kalabalığın dağılmaması üzerine biber gazı kullanılarak müdahalede bulunuldu. Olay sırasında bazı kişilerin hafif şekilde etkilendiği öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, konvoya katılan araçlar tek tek yoldan kaldırıldı ve cadde kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatılırken, kimlik tespiti yapılan bazı kişiler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

Olay anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL