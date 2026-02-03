Esenyurt'ta apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Esenyurt'ta bir apartmanın 5. katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü. Bina tamamen tahliye edilirken, 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, 03.30 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1046. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir site içinde yer alan 14 katlı binanın 5. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle önce katı sonra bütün apartmanı duman kapladı. Dumanı fark eden vatandaşlar, komşularını uyandırıp itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Apartmanı saran duman sebebiyle 4 kişi dumandan etkilenirken 14 katlı bina tedbiren tamamen tahliye edildi. Dumandan etkilenen kişiler ambulansların içinde oksijen desteği alarak ayakta tedavi edildi.

Yangının ilk anları vatandaş kamerasına yansıdı

Öte yandan yangının ilk anları vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın içinde çıkan yangın sonucu hasar oluşan duvarları görünürken, bina sakinlerinin aşağı yürüyerek indiği görülüyor. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, olayla ilgili yetkililer inceleme başlattı. - İSTANBUL