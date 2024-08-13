Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan olayda bir kişi kafasından vurularak hayatını kaybetti. Katil zanlısı tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde alacak verecek meselesi nedeniyle direksiyon başında arkadaşı tarafından kafasından vurularak ağır yaralanan 24 yaşındaki Hüseyin Murat Ekinci hayatını kaybettiği olayda A.B.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde meydana gelmişti. Direksiyon başındayken arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralı hastaneye kaldırılan Hüseyin Murat Ekinci(24), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, olayın ardından katil zanlısı A.B.Ö. ise polis tarafından yakalanarak emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti. Öte yandan A.B.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, "Ben onu vurmasam o beni vuracaktı" dediği öğrenilirken, ikilinin konuşmak için bir araya geldiği, önce ki gün ise yine başka bir mahallede kavga ettikleri öğrenilmişti.

Cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı A.B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt istanbul 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE LİLLE) EXXEN spor canlı izle! 13 Ağustos EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Fenerbahçe Lille maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? FENERBAHÇE LİLLE MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE LİLLE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Ağustos Fenerbahçe Lille maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Lille ne zaman, saat kaçta, maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını CANLI nereden izlenir? Ludogorets Karabağ ne zaman, saat kaçta, maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını CANLI nereden izlenir? Al Hilal Al Ahli ne zaman, saat kaçta, maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını CANLI nereden izlenir? #9917 MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 13 Ağustos Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 13 Ağustos Salı bugün kim potaya gitti? Begonvil çiçeği anlamı nedir, neyi temsil eder? Begonvil çiçeği ne zaman açar? MasterChef Düello kim kazandı? 13 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? 30 AĞUSTOS MESAJLAR 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama sözleri neler? 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Ağustos Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Dolap Begiri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dolap Begiri filmi ne zaman, nerede çekildi? Dolap Begiri filmi gerçek mi? Sahte Kabadayı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sahte Kabadayı filmi ne zaman, nerede çekildi? Sahte Kabadayı filmi gerçek mi? Küçük Esnaf filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Küçük Esnaf filmi ne zaman, nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi gerçek mi? DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! Fenerbahçe-Lille canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri! Jaws filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jaws filmi ne zaman, nerede çekildi? Jaws filmi gerçek mi? Diriliş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Diriliş filmi ne zaman, nerede çekildi? Diriliş filmi gerçek mi?
title