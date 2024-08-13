Esenyurt'ta Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde alacak verecek meselesi nedeniyle direksiyon başında arkadaşı tarafından kafasından vurularak ağır yaralanan 24 yaşındaki Hüseyin Murat Ekinci hayatını kaybettiği olayda A.B.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde meydana gelmişti. Direksiyon başındayken arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralı hastaneye kaldırılan Hüseyin Murat Ekinci(24), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, olayın ardından katil zanlısı A.B.Ö. ise polis tarafından yakalanarak emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti. Öte yandan A.B.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, "Ben onu vurmasam o beni vuracaktı" dediği öğrenilirken, ikilinin konuşmak için bir araya geldiği, önce ki gün ise yine başka bir mahallede kavga ettikleri öğrenilmişti.

Cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı A.B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL