Esenyurt'ta eski çalıştığı iş yerini kurşunlayan şahıs serbest bırakıldı

Esenyurt'ta eski patronuyla alacak verecek yüzünden dükkanı kurşunlayan Ş.G., gözaltına alındı. İki tabanca ele geçirilen şahıs, mahkemece serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta bir şahıs, eski patronuyla aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden dükkanı kurşunladı. Gözaltına alınan şüphelinin aracından 2 adet tabanca ele geçirilirken, şahıs ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde, 23 Aralık günü Ş.G. (54) isimli şahıs, daha önceden çalışanı olduğu ve iş yeri sahibiyle aralarında alacak verecek meselesi iddiasıyla dükkanı kurşunladı. Olay sonrası şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar sorası İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler, dükkan ve çevresinde çalışma gerçekleştirdi. Dükkana isabet eden 1 adet kurşun, 5 adet kovan ve 2 adet fişek olduğu belirlendi. Çalışmalar kapsamında, güvenlik kameralarını da tek tek inceleyen ekipler, şahsın kimliğini tespit etti ve yakalanmasına yönelik harekete geçti.

Şüpheli adliyeden serbest bırakıldı

Şüpheli Ş.G., polis ekiplerince aynı gün içerisinde ikamet adresinde gözaltına alındı. Şahsın adresinde ve ikametinin yakınında bulunan aracında arama yapan ekiplerce, 2 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, 'mala zarar verme' ve 'yasak olmayan bıçak ve diğer aletleri saldırıda kullanma amacıyla taşıma' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
