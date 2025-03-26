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Esenyurt'ta Akli Dengesi Yerinde Olmayan Kadının Evi Ateşe Vermesi Kamerada

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İstanbul Esenyurt'ta akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, önce evini taşladı, ardından akşam saatlerinde ateşe verdi. O anlar kameraya yansıdı.

Önce evini taşladı, ardından ateşe verdi: O anlar kamerada

Esenyurt'ta akli dengesi yerinde olmayan kadın evini ateşe verdi

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, önce evini taşladı, akşamında ise ateşe verdi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, sabah saatlerinde sokağa çıkarak evini taşlamaya başladı. Çevredeki vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalışsa da fayda etmezken, olay yerinde gelen polis kadını karakola götürdü. Kadın, akşam saatlerinde ise evini ateşe verdi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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