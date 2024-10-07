Emniyet, Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti

Esenyurt'taki sokakta gezerek çocukları taciz eden sapığın görüntüleri dehşete düşürdü. Görüntülerin yayılmasıyla ortaya çıkan olay büyük yankı uyandırdı.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay, 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi 920. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin önünde 6 yaşındaki kardeşiyle oynayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, bir şahıs tarafından fiziksel tacize uğradı. Şahsın bu olayın ardından aynı mahallede 2 küçük kızı daha taciz ettiği öğrenildi. Ailelerin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

EŞKALİ BELİRLENDİ, HER YERDE ARANIYOR

İlk taciz olayının güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkâlini belirledi. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.