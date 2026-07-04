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Bakan Memişoğlu: "Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi"

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, koruyucu tıp ve kişiselleştirilmiş sağlık uygulamalarını yasal zemine kavuşturan Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, yeni düzenlemeyle koruyucu tıp ve kişiselleştirilmiş sağlık uygulamalarının güçlü bir yasal zemine kavuşturulduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların sağlığını hastalanmadan korumayı hedefleyen vizyon doğrultusunda hazırlanan Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Yönetmeliğin koruyucu sağlık hizmetleri açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığını daha hastalanmadan koruma vizyonumuzu adım adım sahaya yansıtıyoruz. Bu doğrultuda titizlikle hazırladığımız Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi" ifadelerini kullandı.

Dünyada sağlık sistemlerinin yönünü sağlık odaklı yaklaşımlara çevirdiğini belirten Memişoğlu, "Koruyucu tıp ve kişiselleştirilmiş uygulamaları güçlü bir yasal zemine kavuşturarak uluslararası ölçekte örnek, devrim niteliğinde stratejik bir adım attık" dedi.

Yeni düzenleme kapsamında kurulacak esenlik merkezlerinde tamamen hekim kontrolünde ve kişiye özel programlarla koruyucu, destekleyici ve rehabilite edici hizmet modeli sunulacağını aktaran Memişoğlu, geleneksel uygulamalardan modern egzersiz programlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet verileceğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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