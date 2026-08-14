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Esenler'de Otluk Alanda Yangın: Arı Kovanları Zarar Gördü

Esenler'de Otluk Alanda Yangın: Arı Kovanları Zarar Gördü
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İstanbul Esenler'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle geniş alana yayılmadan söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, bölgedeki arı kovanları zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı.

İstanbul Esenler'de otluk alanda çıkan yangın geniş alana yayılmadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken otluk alanda bulunan arı kovanları zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangın, saat 15.15 sıralarında Esenler Otogar bağlantı yolu Giyimkent üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangının çıktığı alanda bulunan arı kovanları zarar gördü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yangının çıktığı alanda ofisi olduğunu ifade eden Alperen Güney, "Yangını görünce apar topar çıktık. İtfaiyeye haber verdik. Kötü oldu burada geçtiğimiz günlerde de bir yangın çıktı. Yani bu yangınların sebebini öğrenmek istiyoruz. Buradaki ağaçlarımız yanıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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