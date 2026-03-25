Haberler

Esenler'de sitedeki silahlı kavgada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Esenler'de sitedeki silahlı kavgada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler'de husumetli iki genç arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 19 yaşındaki Umut Özacar hayatını kaybederken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Esenler'de husumetli oldukları iddia edilen iki genç arasında tartışma çıktı. Kavgada silahla vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece Esenler ilçesi Havaalanı Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Umut Özacar ile aralarında husumet olan H.İ. (17) tartışmaya başladı. Tartışma sonrası siteden ayrılan H.İ., bir süre sonra arkadaşları K.G. (18) ve A.A. (17) ile birlikte geri döndü. Sitenin otoparkında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, arbede çıktı. Çıkan kavgada silahla vurulan Umut Özacar ağır yaralanırken, K.G., A.A. ve H.İ., olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Umut Özacar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheliler H.İ., K.G. ve silahı kullandığı belirlenen A.A. silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Umut Özacar'ın cenazesi, işlemlerin ardından bugün ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

