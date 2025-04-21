Hafriyat kamyonu 6 yaşındaki çocuğu ezdi! Kan donduran anlar kamerada

Atışalanı Caddesi'nde 6 yaşındaki Can Demir B., dükkandan çıkarken bir anda annesinin elini bıraktı. K.G. idaresindeki hafriyat kamyonu, yola çıkan Can Demir B.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiğini belirlendi. Sürücü K.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Kaza anını anlatan esnaf Levent Aktel, "Saat 15.00 civarı hafriyat kamyonu çocuğun üzerinden geçti. Çocuk vefat etti. Olay yeri gelip cenazeyi kaldırdı" dedi.