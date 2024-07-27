Mahalleliden tacizciye dayak! Suratını tanınmaz hale getirdiler

İstanbul Esenler'de 22 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Polisin olaya müdahalesi ile gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

ÖNCE TAKİP SONRA TACİZ

Olay, 25 Temmuz'da saat 20.40 sıralarında Esenler Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, M.N.T. (26) isimli şüpheli, 22 yaşındaki G.C.'yi bir süre takip etti.

Israrlı takibine devam eden şüpheli, daha sonra genç kızın üzerine yürüyünce olaya mahalleli müdahale etti. Taciz iddialarını duyan vatandaşlar şüpheliyi tekme tokat dövdü.

Yaşanan arbede sırasında ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin olaya müdahalesi ile şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.