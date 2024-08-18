Esenler'de feci kaza: Ailesiyle piknik yapmak için durduğu yol kenarında yaşamını yitirdi

Esenler'de feci kaza: Ailesiyle piknik yapmak için durduğu yol kenarında yaşamını yitirdi

İSTANBUL - İstanbul Esenler ilçesinde ailesiyle piknik yapmak için yol kenarına aracını park ettikten sonra bagajdaki malzemeleri almak için aracın arkasına geçen Nuri Dumanisimli şahsa başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yaklaşık 50 metre savrulurken şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi. Yakınları ve ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Esenler İlçesi Oruçreis Mahallesi Ulaştırma Kavşağı'nda gerçekleşti. Ailesiyle kavşak yanındaki alana piknik yapmak için gelen 43 yaşındaki Nuri Duman isimli şahıs ailesini araçtan indirdikten sonra bagajda bulunan ürünleri indirmek için tekrar yol kenarına gitti. Bagajı açarak malzemeleri almak isteyen kişiye kavşağa hızla giren başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yaklaşık 50 metre sürüklendi. Şahıs olay yerinde iki aracın arasına sıkışarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma yaparken şahsın piknik yapmak üzere olay yerinde bulunan yakınları sinir krizi geçirdi.

Tedbir amaçlı polis ekipleri caddenin bir şeridini trafiğe kapattı. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.