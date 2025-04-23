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Esenler'de Deprem Sonrası Bina Tahliye Edildi

Esenler'de Deprem Sonrası Bina Tahliye Edildi
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İstanbul Esenler'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, bir iki katlı binanın çatısından tuğlaların sokağa düşmesine neden oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

İstanbul Esenler'de Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra iki katlı binanın çatı kısmından tuğlalar sokağa düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, İstanbul Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1140. sokak üzerinde meydana geldi. Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden sonra sokak üzerindeki 2 katlı binanın çatı katında bulunan tuğlalar sokağa düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Sokağa gelen ekipler güvenlik şeridi çekerek önlem alırken çatıdaki tehlike arz eden diğer parçalar ise kontrollü şekilde döküldü. Binanın giriş çıkış için güvenli olup olmadığına ekiplerin çalışmaları sonrası karar verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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