Esenler'de alev alev yanan minibüs hurdaya döndü Esenler'de park halindeyken yangın çıkan minibüs alevlere teslim oldu. Esenler'de park halindeyken yangın çıkan minibüs alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüs küle döndü. Olay, Esenler Giyimkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında 34 M 4720 plakalı minibüsten, park halindeyken bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek minibüsü sardı. Araç alev alev yanmaya başladı. Yangın paniğe neden olurken, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, minibüs küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Esenler'de alev alev yanan minibüs hurdaya döndü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.