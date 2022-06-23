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Esenler'de alev alev yanan minibüs hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Esenler'de alev alev yanan minibüs hurdaya döndü

Esenler'de park halindeyken yangın çıkan minibüs alevlere teslim oldu.

Esenler'de park halindeyken yangın çıkan minibüs alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüs küle döndü.

Olay, Esenler Giyimkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında 34 M 4720 plakalı minibüsten, park halindeyken bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek minibüsü sardı. Araç alev alev yanmaya başladı. Yangın paniğe neden olurken, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, minibüs küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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