Esenler'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Esenler'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Tuna Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Olayda dairede hasar oluştu.

Esenler'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatı, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi 707'nci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray, Singo ile anlaşmaya vardı

Transfer bitiyor! Galatasaray yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TMSF eylülde 12 ihale düzenleyecek! Flash Haber de listede

Türkiye'nin dev televizyon kanalı ve tekstil markası satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.