Esenler'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Esenler'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatı, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi 707'nci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL