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Esenler'de 4 Katlı Binada Yangın: Ölü veya Yaralı Yok

Esenler'de 4 Katlı Binada Yangın: Ölü veya Yaralı Yok
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Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın, kısa sürede tüm daireyi sararken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Esenler'de 4 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede tüm daireyi saran yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sonrası daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Esenler Oruç Reis Mahallesi 546. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının bitişik binaya sirayet riskini önleyerek yangına müdahale etti. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Dairenin alevlere teslim olduğu o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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