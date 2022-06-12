Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu, uçaklar piste inemedi - Haberler

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Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu, uçaklar piste inemedi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu, uçaklar piste inemedi Ankara'da bulunan Esenboğa Havalimanı üzerinde oluşan hortum paniğe neden olurken, bazı uçaklar piste iniş gerçekleştiremedi.

Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu, uçaklar piste inemedi

ANKARA - Ankara'da bulunan Esenboğa Havalimanı üzerinde oluşan hortum paniğe neden olurken, bazı uçaklar piste iniş gerçekleştiremedi.

Ankara yaklaşık 1 haftadır olumsuz hava koşulları nedeniyle sağanağa ve sele teslim oldu. Zaman zaman sağanak nedeniyle bazı bölgelerde oluşan sel suları hayatı olumsuz yönde etkilerken, Ankara'nın bazı bölgelerinde ise hortum meydana geldi.

Öğlen saatlerinde Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir hortumun görülmesinin ardından şimdi de Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu. Hortumun oluşması vatandaşlarda paniğe yol açarken, bazı uçakların piste iniş yapamadığı için çevre illerde bulunan havalimanlarına indiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenboğa Havalimanı Ankara 3. Sayfa Genel Haberler

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