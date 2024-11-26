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Esenboğa Havaalanı'ndaki Yangın Tatbikatı Korkuya Neden Oldu

Esenboğa Havaalanı'ndaki Yangın Tatbikatı Korkuya Neden Oldu
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Esenboğa Havaalanı'nda pistte yanan bir uçak paniğe yol açtı, ancak olayın bir tatbikat olduğu öğrenildi ve vatandaşlar rahatladı.

Esenboğa Havaalanı'nda bir uçağın yandığı yönündeki bilgiler korkuya neden olurken olayın bir tatbikat olduğunun ortaya çıkması derin nefes aldırdı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar Esenboğa Havaalanı pistinde yanan bir uçak görünce paniğe kapıldı. Havaalanı görevlilerinin yolculara olayın bir tatbikat olduğunu haber vermesi ile vatandaşlar derin bir nefes aldı. Tatbikatın her yıl yapılan olağan bir çalışma olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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