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Esenboğa'dan Eskişehir'e uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı

Esenboğa'dan Eskişehir'e uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı
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Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden Eskişehir'e uyuşturucu getirdiği belirlenen 2 şüpheli, narkotik ekiplerince operasyonla yakalandı. Şüphelilerden birinin midesinde 70 kapsül halinde 432 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı, diğeri adliyeye sevk edildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden Eskişehir'e uyuşturucu madde getirdiği belirlenen 2 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden birinin midesinde kapsül halinde 432 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamı dahilinde hareket geçti. 20 Temmuz 2026 tarihinde Esenboğa Havalimanı'nı kullanarak Eskişehir'e uyuşturucu getirdiği tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Midesinden 70 kapsül çıktı

Şüpheliler üzerinde yapılan aramalar ve hastanedeki tıbbi tetkikler sonucunda, şahıslardan birinin mide ve bağırsaklarında kapsüller halinde gizlenmiş 70 parça halinde toplam 432 gram metamfetamin maddesi tespit edilerek el konuldu.

1 şüpheli tutuklandı, diğeri adliyeye sevk edildi

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan gözaltına alınan şüphelilerden 1'i, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan diğer şüpheli ise adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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