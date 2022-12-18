Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşarpla asılı halde bulunan kadın kurtarılamadı

3. Sayfa Haberleri

Eşarpla asılı halde bulunan kadın kurtarılamadı

Samsun'da eşarpla asılı halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da eşarpla asılı halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ayvacık ilçesinin Eynel Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Nurşen B., evlerinde yakınları tarafından eşarpla asılı halde bulundu. Asılı olduğu yerden indirilen kadın, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurşen B. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Eynel 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title