Eşarpla asılı halde bulunan kadın kurtarılamadı 3. Sayfa Haberleri Samsun'da eşarpla asılı halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Samsun'da eşarpla asılı halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Ayvacık ilçesinin Eynel Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Nurşen B., evlerinde yakınları tarafından eşarpla asılı halde bulundu. Asılı olduğu yerden indirilen kadın, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurşen B. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun Eynel 3. Sayfa Haberler

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