Esad'ın istihbarat görevlisi Yousef'in 41 kişiyi infaz ettiği Tadamon, katliamın izlerini taşıyor

Suriye'deki iç savaş sırasında, Esad rejiminin başkent Şam'daki Tadamon Mahallesi'nde 41 sivili acımasızca infaz ettiği katliamın olay yeri görüntülendi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde 2013 yılında gerçekleştirilen kanlı katliamın baş faili Esad rejimine bağlı istihbarat görevlisi Amjad Yousef'in geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmasının ardından kan donduran infazların gerçekleştirildiği olay yeri görüntülendi. Esad rejiminin acımasızca katlettiği sivillerin gömülü olduğu toplu mezar, bugün toprak ve moloz yığınlarıyla kapatılmış olsa da vahşetin izlerini taşıyan söz konusu alanın konumu net biçimde biliniyor.

Yousef ile bağlantılı kişiler gözaltına alındı

Suriyeli yetkililer, Yousef'in 23 Nisan 2026 tarihinde Hama kırsalındaki Sahl al-Ghab bölgesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmasının ardından bugün de şüpheli ile bağlantılı bazı kişilerin gözaltına alındığını aktardı. Yetkililer, Yousef'in ailesi ve yakınları arasından bazı kişilerin faili sakladıkları ve adaletten kaçmasına yardım ettikleri suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Kan donduran infazların görüntüleri ortaya çıkmıştı

Yousef'in yakalanması ile yeniden akıllara gelen katliam, uluslararası toplumda büyük infiale neden olmuştu. Yousef'in 16 Nisan 2013 tarihinde 41 sivili gözlerini bağlayarak kurşuna dizdiği ve cansız bedenlerini çukura attığı kan donduran görüntüler, katliamın en somut kanıtları olmuştu. Olayda, cesetlerin üzerine araç lastikleri atılarak cenazeler ateşe verilmişti.

Söz konusu çukur, cinayetlerin ardından delilleri karartmak amacıyla iş makineleri kullanılarak doldurulmuştu. Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından ülkenin normale dönüş sürecinde bölgede yürütülen kazılarda, farklı yaş gruplarına ait insan kalıntılarına ulaşıldığı tespit edilmişti.

Esad rejiminin Suriye'deki iç savaş sırasında işlediği en ağır insanlık suçlarından biri olarak değerlendirilen olayın görüntüleri 2022 yılında ortaya çıkmıştı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Tadamon Katliamı'nda hayatını kaybeden kişilerin toplam sayısını 288 olarak açıklamıştı. - ŞAM

