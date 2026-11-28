Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası bölgede yürütülen soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Oto Sanayi mevkisinde bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin çatısını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin kısa süreli panik yaşadığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından ekipler tarafından başlatılan soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülenirken, iş yerinde meydana gelen hasar havadan kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı