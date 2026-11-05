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Erzurum Yakutiye'de 4 araçta maddi hasar oluştu, inceleme başlatıldı

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Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Konuralp Sokak'ta tali yoldan çıkan araç ile seyir halindeki otomobil çarpıştı; çarpışmanın etkisiyle savrulan araç park halindeki iki otomobile daha çarptı. Kazada 4 araçta maddi hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Yakutiye ilçesine bağlı Konuralp Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan çıkan araç ile seyir halindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, park halindeki iki otomobile daha çarptı. Kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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