Haberler

Erzurum'un Tortum ilçesinde dağlık alanda yangın kontrol altına alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tortum ilçesine bağlı Yamankaya ve Taşoluk mahallelerinde çıkan örtü yangını, zorlu koşullara rağmen itfaiye ve vatandaşların çabalarıyla kontrol altına alındı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tortum ilçesine bağlı Yamankaya ve Taşoluk mahallelerinde dağlık alanda çıkan yangın saatlerce sürdü. Otluk alanda çıkan yangın uzun uğraşlar sonunda söndürülebildi. Bölgeye itfaiye araçları giremediği için ekipler zorluk yaşadı. Köyde bulunan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürebildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü

Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mantar toplarken göktaşı buldu

Mantar toplarken buldu, ne olduğunu öğrenince havalara uçtu
Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü

Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.