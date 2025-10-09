Erzurum'un Tortum ilçesinde dağlık alanda yangın kontrol altına alındı

Erzurum'un Tortum ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tortum ilçesine bağlı Yamankaya ve Taşoluk mahallelerinde dağlık alanda çıkan yangın saatlerce sürdü. Otluk alanda çıkan yangın uzun uğraşlar sonunda söndürülebildi. Bölgeye itfaiye araçları giremediği için ekipler zorluk yaşadı. Köyde bulunan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürebildi. - ERZURUM