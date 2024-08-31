Erzurum'un Tortum ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 1 samanlık ve 1 ahır küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Şenyurt Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki ev, bir samanlık ve bir ahıra sıçrayan yangına Büyükşehir Tortum İtfaiye ekipleri müdahale etti. 4 saat süren zorlu müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında şans eseri can kaybı yaşanmazken, Neşet Aktepe ile Halil Akgüney'e ait 2 ev, 1 samanlık ve 1 ahır küle döndü. - ERZURUM