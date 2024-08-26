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Erzurum'un Aşkale ilçesinde trafik kazası: Bir kişi yaralandı

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Erzurum'a sevk edildi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Aşkale'nin Tepebaşı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halinde bulunan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası, 100 metre uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler, sağlık ve trafik ekiplerine haber verdiler. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücüde önemli bir şey olmaması sevindirdi. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri tarafından önce ilçe Devlet Hastanesine buradan da tedbir amaçlı Erzurum'a sevk edildi.

Kaza yapan sürücünün Iğdır 'a seyahat ettiği öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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