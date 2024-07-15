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Erzurum'un Aşkale ilçesinde dördüncü zincirleme trafik kazası

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde son 2 haftada aynı mevkide dördüncü kez zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı. Vatandaşlar tedbir alınmasını istedi.

Erzurum'un Aşkale ilçesi son 2 haftada aynı mevkide dördüncü kez zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre bugün saat 14.00 civarlarında, Erzincan - Erzurum istikametine seyir halindeki 38 US 620 plakalı hafif ticari araç Tepebası mevkiini geçtikten sonra yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda viraja girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda dönmeye başladı. Akabinde yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Arkasında seyreden 25 AR 415 plakalı otomobil ile 34 HKJ 484 plakalı otomobillerde art arda kaza yaptılar.

Olayda biri ağır 4 yaralı olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye sevk edilirken can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Büyük çapta maddi hasar olan kaza yerinde 2 hafta içerisinde 4 zincirleme kaza yaşanması üzerine vatandaşlar bölgede tedbir alınmasını istedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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