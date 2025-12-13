Haberler

Palandöken geçidinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar

Güncelleme:
Erzurum Tekman yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar, Karayolları ve Macera Off-road ekiplerince kurtarıldı. Yoğun hava koşulları nedeniyle vatandaşlar saatlerce yolda mahsur kaldı, ekipler iş makineleri ile olaya müdahale etti.

Erzurum Tekman yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar Macera Off-road ve Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 2 bin 885 rakımlı Erzurum Tekman Palandöken geçidinde mahsur kalan vatandaşlar, Karayolları karla mücadele ve Erzurum Macera Off-road Doğa Sporları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aşırı kar ve fırtına nedeniyle saatlerce yolda mahsur kalan vatandaşlara ekiplerin ulaşması çok zor oldu. İş makineleri sayesinde araçların riskli alandan çekilerek araçta bulunan vatandaşlar iş makineleri ile Erzurum merkeze getirildi.

Off-road ekibi yardıma koştu

Saat 16.30 sıralarında E.B., S.K. ve S.F.'ye ait araçlar Erzurum Palandöken Tekman yolu istikametinde yoğun tipi nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşların iletmiş oldukları yardım talebi doğrultusunda Tekman ilçesinde bulunan üç adet tam donanımlı Off-road aracı Recep Tepe sorumluluğunda yolda kalan vatandaşları kurtarmak için yola çıktı. Yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara ulaşmakta zorluk çeken Macera Off-road ekibi Karayolları bölge müdürlüğü ekipleriyle birlikte ulaşım sağlayarak yoğun çalışma ile birlikte mahsur kalan vatandaşları bulundukları yerden en hızlı ve en güvenli bir şekilde güvenli alana ulaştırmayı başardı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
