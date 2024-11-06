Erzurum Polisi Ekim Ayında 171 Bin Şahıs ve 29 Bin Araç Denetledi

Erzurum polisi Ekim ayı içinde yaptığı denetimlerde 171 bin 524 şahıs ve 29 bin 756 aracı sorguladı.

1-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 171 bin 524 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 29 bin 756 araç denetlendi. Umuma açık 800 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde 687, metruk binalarda bin 336 denetim gerçekleştirildi. Bin 417 araca cezai işlem uygulandı. 341 kişi bakayadan ve aranan 210 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 66 narkotik madde operasyonunda 14.3115,64 gram narkotik madde ele geçirildi. 14'ü kurusıkı, 20 tabanca, 7 av tüfeği, 229 fişek ve 212 bıçak ele geçirildi. - ERZURUM