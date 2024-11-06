Üye Girişi
Haberler

Erzurum Polisi Ekim Ayında 171 Bin Şahıs ve 29 Bin Araç Denetledi

Erzurum Polisi Ekim Ayında 171 Bin Şahıs ve 29 Bin Araç Denetledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekim 2024'te Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 171 bin 524 şahıs ve 29 bin 756 aracı denetledi. Ayrıca umuma açık 800 iş yeri ve birçok park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi. Çok sayıda narkotik madde ve silah ele geçirildi.

Erzurum polisi Ekim ayı içinde yaptığı denetimlerde 171 bin 524 şahıs ve 29 bin 756 aracı sorguladı.

1-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 171 bin 524 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 29 bin 756 araç denetlendi. Umuma açık 800 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde 687, metruk binalarda bin 336 denetim gerçekleştirildi. Bin 417 araca cezai işlem uygulandı. 341 kişi bakayadan ve aranan 210 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 66 narkotik madde operasyonunda 14.3115,64 gram narkotik madde ele geçirildi. 14'ü kurusıkı, 20 tabanca, 7 av tüfeği, 229 fişek ve 212 bıçak ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Trump'a tebrik! "Dostum" vurgusu dikkat çekti
Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM: Beşiktaş-Malmö maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1 UEFA Avrupa Ligi maçları! KASIM AYI Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı! ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI! SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Trump ne kadar oy aldı? ABD Başkanı Trump, Harris'e karşı kaç farkla kazandı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 6 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak? Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.