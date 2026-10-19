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Erzurum Pazaryolu'nda 75 yaşındaki alzheimer hastası kadın uçurumda ölü bulundu

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Erzurum Pazaryolu'nda 75 yaşındaki alzheimer hastası kadın uçurumda ölü bulundu
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Dün gece Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde evinden ayrılan 75 yaşındaki alzheimer hastası kadın, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla evine 1 kilometre uzaklıkta uçurumda ölü bulundu. Kadının cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı, adli soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde dün gece saatlerinde evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki Gülkız Kurt'un, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu sarp arazideki bir uçurumda cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryolu ilçesine bağlı Kuymaklı Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Gülkız Kurt (75), gece saatlerinde kimseye haber vermeden evinden ayrıldı. Yaşlı kadının evde olmadığını fark eden yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Pazaryolu İlçe Jandarma Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Dağlık ve engebeli arazide arama kurtarma köpeklerinin de katılımıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Evinden 1 kilometre uzaklıkta bulundu

Ekiplerin sabaha kadar sürdürdüğü yoğun takip ve arama çalışmaları neticesinde, yaşlı kadının izine evinden yaklaşık 1 kilometre mesafedeki dağlık alanda rastlandı. Sarp arazide ilerleyen ekipler, Gülkız Kurt'un uçuruma düşerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Kurt'un cansız bedeni, ekipler tarafından düştüğü uçurumdan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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