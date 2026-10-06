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Erzurum Palandöken Geçidi'nde kontrolden çıkan tır uçuruma yuvarlandı, 1 kişi öldü

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Erzurum Palandöken Geçidi'nde kontrolden çıkan tır uçuruma yuvarlandı, 1 kişi öldü
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Erzurum-Tekman kara yolunun 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Asfalt malzemesi taşıyan tırın uçuruma yuvarlandığı kazanın ardından bölge halkı, yolun güvenli hale getirilmesini ve tünel yapılmasını istedi.

Erzurum-Tekman kara yolunun 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Grup köy yollarına asfalt malzemesi taşıyan tırın uçuruma yuvarlandığı kazanın ardından bölge halkı, yetkililere seslenerek yolun bir an önce güvenli hale getirilmesini talep etti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Erzurum-Tekman Palandöken yolunun 47. kilometresinde meydana geldi. Bölgedeki grup köy yollarının yapımı için asfalt malzemesi taşıyan tır, yükünü boşalttıktan sonra yeni malzeme almak üzere yeniden yola çıktı. Sürücüsü öğrenilemeyen tır, dik rampa ve keskin virajların bulunduğu 2 bin 885 rakımlı geçitte kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Vatandaşlar metrelerce yürüyerek ulaştı

Karayolunda seyir halinde olan diğer sürücüler ve yolcular, tırın uçuruma yuvarlandığını görür görmez araçlarını durdurdu. Kazazedelere müdahale etmek için sarp arazide metrelerce yürüyerek olay yerine ulaşan vatandaşlar, korkunç manzara ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, morga kaldırılmak üzere hastaneye nakledildi.

Bölge halkından tünel ve güvenlik tepkisi

Kazanın ardından olay yerinde toplanan vatandaşlar, Palandöken Geçidi'nde sürekli yaşanan ölümlü kazalara tepki gösterdi. Yolun coğrafi şartlar nedeniyle adeta bir "ölüm tuzağı" olduğunu belirten bölge sakinleri, bölgeye kalıcı bir çözüm üretilerek tünel yapılmasını istediler.

Güvenlik güçleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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